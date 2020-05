O femeie a ramas SOCATA cand a vazut tema primita de fiica ei de doar 11 ani! Cerinta IREALA de la o materie

O mama din Marea Britanie a ramas interzisa cand a vazut cerintele de la tema fetitei ei.

Doamna Taylor, din Marea Britanie, a ramas socata de tema primita de elevii din anii 7, 8 si 9 de invatamant de la Academia Archbishop Sentamu din East Hull.

Copiii cu varste cuprinse intre 11 si 14 ani au fost pusi sa "defineasca" pornografia, pornografia soft, hardcore, pornografia transsexuala, mutilarea genitala feminina, traficul si alti termeni de genul, in cadrul cursului de Educatie Personala, Sociala si de Sanatate.

Femeia, mama a trei copii de 7, 11 si 16 ani si-a exprimat indignarea pe Facebook, apoi a vorbit intr-un interviu pentru Hull Live.

"Fiica mea inca este copil, inca avem elfi magici, dormitorul ei este decorat in stilul My Little Pony, este inocenta si naiva. Anul trecut era in scoala primara, iar acum este pusa sa caute despre pornografia hardcore.

Nu stiu nici eu ce sunt acele pedepse primite de femei. Ma gandesc ca exista copii care au facut acest exercitiu deja? Probabil sunt speriati de ce au vazut. Nu poti sa uiti ceva ce vezi.

Li s-a spus sa foloseasca Google si probabil ar fi cautat. Am cautat eu hardcore porn pe Google si imaginile care mi-au aparut au fost deranjante", a declarat femeia.

Sursa foto: Daily Star