O actrita PORNO vrea sa filmeze in tricoul echipei FAVORITE! Promite sa il returneze CA NOU! Ce echipa prefera: "Baieti, poate cineva sa faca asta?"

O actrita de filme pentru adulti are o cerinta speciala pentru fotbalistii din La Liga.

Loulou Bonnet (33 de ani) este o actrita de filme pentru adulti din Spania si recent a facut un apel pe Twitter catre toti iubitorii fotbalului.

Fata crede ca lumea deja s-a plictisit de tinutele banale pe care le imbraca actritele in filmele porno si s-a gandit la o noua metoda inovativa pentru a distra si incanta publicul. Loulou vede fotbalul ca fiind o ocazie de a se promova.

Actrita cere un tricou oficial de joc, cu care sa se filmeze si pe care promite sa il returneze in perfecta stare:

"Baieti, poate cineva sa-mi dea un tricou de fotbal? Este pentru o inregistrare, ar fi de preferat sa fie tricoul Valenciei, dar ma multumesc si cu alte echipe de top, in cazul in care nu ma poate ajuta nimeni de la Valencia. Promit sa il returnez saptamana viitoare in stare perfecta!", a fost mesajul postat de Loulou pe Twitter.

Chicos,alguien me puede dejar una camiseta de fútbol?Es para un rodaje,preferentemente de el @valenciacf pero me sirve de otros equipos que estén en 1a en caso de que nadie me pueda dejar la del Valencia CF,prometo devolverla la próxima semana en perfectas condiciones ???????? — Loulou Bonnet(Oficial Perfil) (@Loulou_Bonnet) August 7, 2020

Fanii s-au inghesuit sa ii lase mesaje dupa ce au vazut postarea. Unii au intrebat-o daca a primit vreun raspuns, in timp ce altii au intrebat-o care este marimea tricoului pe care il vrea.