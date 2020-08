O actrita de top refuza "DICTATURA SANITARA"! N-a vrut sa poarte MASCA IN MASINA si a facut scandal MONSTRU

Ieri sera alle 1:30 di notte al ritorno dall'isola della Maddalena per Palau la compagnia di navigazione Delcomar ha cercato di impedirmi di salire a bordo della nave, perché mi sono ribellata alla richiesta di indossare la mascherina nella mia macchina per mostrare il biglietto regolarmente pagato. Ho preteso di visionare questo fantomatico regolamento, ma si sono rifiutati. Quindi in pratica secondo questi signori è obbligatorio indossare la mascherina anche nella propria macchina. Ma il DPCM governativo è molto chiaro in merito "L’obbligo della mascherina non c’è all’aperto, almeno che non sia possibile rispettare la distanza interpersonale e non ci si trovi in una situazione di affollamento" Io non ci sto a questa follia, mi rifiuto di sottostare a questa dittatura che non ha alcun fondamento. Loro hanno chiamato i carabinieri e mi hanno minacciata di denunciarmi per interruzione di pubblico servizio io chiaramente sporgerò denuncia per aver violato il mio diritto previsto dalla costituzione italiana alla libera circolazione. #coronavirus #covid19 #mascherine #noalladittaturasanitaria #statodiemergenza

A post shared by Daniela Martani (@danielamartani) on Aug 15, 2020 at 3:46am PDT