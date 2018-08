Unul dintre cei mai mari criminali din istorie tocmai ce a iesit din puscarie la 100 de ani! "Am omorat multi oameni, si nu ma refer la 4-5-6"

Cine l-a asteptat pe celebrul ucigas cand a fost eliberat.



Sonny Franseze este unul dintre cei mai mari asasini ai mafiei italiene, ce opereaza in USA. Acesta face parte din celebra familie Colombo si a fost renumit pentru crimele pe care le-a facut in tinerete.



Barbatul, ajuns la 100 de ani, a declarat de mai multe ori ca a fost un asasin prolific, ucigand "multi oameni... si nu ma refer la 4-5-6". Aceasta "performanta" i-a adus la un momentdat statutul de "underboss" in familia mafiota, fiind practic al doilea om ca putere dupa seful clanului mafiot.

Acesta a fost eliberat recent din inchisoare, la varsta de 100 de ani, dupa ce a stat 8 ani dupa gratii pentru ca a santajat cluburile de striptease din New York.

Barbatul a fost asteptat in fata puscariei de doi membri ai familiei, fiind dus acasa de nepotul sau, care a declarat ca, desi stie trecutul bunicului sau, il iubeste in continuare pentru ca este o persoana buna!