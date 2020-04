NU se mai pot imbolnavi! Milioane de oameni ar putea sa fie deja IMUNI la coronavirus! Anuntul de ultima ora al expertilor

Modelul de raspandire al coronavirusului proiectat de expertii Imperial College din Londra a determinat inasprirea masurilor de preventie la nivel global.

Un alt studiu, facut de oamenii de stiinta de la universitatea Oxford, aduce insa o noua lumina asupra stadiului in care ne aflam cu progresul pandemiei.

Astfel, cercetatorii de la Oxford cred ca pandemia se afla intr-un punct mai avansat al raspandirii decat s-a crezut initial si estimeaza ca virusul a infectat deja milioane de oameni din toata lumea. In Marea Britanie, jumatate din populatie ar fi luat deja contact cu virusul! In cazul in care ipoteza lor ar fi reala, asta ar insemna ca transmiterea comunitara a virusului a inceput la mijlocul lui ianuarie si ca majoritatea oamenilor fie au fost asimptomatici, fie au confundat COVID-19 cu o simpla raceala.

Coordonatorul studiului, profesesoara Sunetra Gupta, epidemiologul Oxford, a declarat ca sustine in continuare decizia Marii Britanii de a carantina tara, chiar in cazul in care teoria elaborata de el si de colegii sai se dovedeste corecta. In acelasi timp, Gupta nu e de acord cu descoperirile facute de Imperial College.

"Sunt surprinsa ca a fost acceptata atat de rapid varianta modelului elaborat de ei", a spus Gupta.

Daca rezultatele muncii expertilor Oxford ar fi valide, asta ar insemna ca milioane de oameni au devenit deja imuni in fata COVID-19. Teoretic, restrictiile sociale ar putea fi ridicate mai repede decat se asteptau politicienii in prima faza. Gupta spune ca in acest moment e nevoie de cat mai multe teste pentru anticorpi, care sa arate cine a dezvoltat imunitate la virus si cine nu.

Echipa de cercetare coordonata de Gupta lucreaza alaturi de experti de la universitatile din Cambridge si Kent pentru a produce un kit de testare disponibil in masa cat mai rapid.

