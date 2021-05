Nu se asteptau la asa ceva! Politistii au oprit o masina in trafic si au ramas socati de ce au descoperit inauntru 

Intamplarea s-a petrecut in North Yorkshire, acolo unde politistii au oprit o masina pentru control.

Politia oprea masinile pentru a verifica daca acestea au asigurari, insa ofiterii au ramas socati cand au oprit o Skoda si au descoperit ca inauntru, pe langa pasager si sofer, mai erau inghesuiti pe bancheta din spate inca cinci oameni.

Mai mult decat atat, la inspectia in detaliu au mai descoperit inca doua persoane, ascunse in portbagaj. Clipul a fost urcat pe site-ul Gazzette Live, iar de acolo se vede clar socul politistilor care descopera cele noua persoane care circulau in autoturism.

"Politistii au oprit o Skoda Octavia dupa ce datele aratau ca nu avea asigurare. Au ramas socati atunci cand noua persoane au iesit din masina. Un pasager se afla pe locul din fata, in timp ce alti cinci ocupau bancheta din spate, iar inca doua persoane se aflau in portbagaj.

Pentru a inrautati situatia, doua dintre usile masinii nu se deschideau, iar una dintre anvelope era extrem de dezumflata", a spus un purtator de cuvant al politiei.