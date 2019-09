Nu mai sunt nici mafiotii ce au fost odata :) Cum a venit imbracat la tribunal un mafiot celebru

Era mafiotilor care se imbracau frumos pare ca a trecut.

Vremurile in care mafiotii se imbracau la costum pare ca au trecut. John Gotti a fost cel mai mediatizat mafiot din istorie, asta si pentru felul in care se imbraca. Poreclit "The Depper Don" (Don-ul elegant), Gotti platea mii de euro pe hainele pe care le purta, chiar daca acest lucru il faceau sa apara mereu pe prima pagina a ziarelor, lucru pe care mafiotii il evita.

La aproape 20 de ani de la moartea sa, mafiotii din SUA s-au transformat. Acestia nu mai au eleganta de altadata. Unul dintre cei mai importanti mafioti din New York a avut proces la tribunal, iar aparitia a socat pe toata lumea.

Joseph Chilli a venit la tribunal intr-un trening si in papuci Crocs. O costumatie total diferita de eleganta cu care se prezentau mafiotii din "zilele de glorie" la tribunal.

Acestia au inceput sa poarte haine sport chiar si pe strada, sa aiba tatuaje si tot felul de coafuri moderne.