Nu mai e cale de intors! Condamnare DRASTICA pentru SUPERMODELUL care s-a iubit cu DiCaprio! Nici mama ei nu a scapat! 

Bar Refaeli nu a fost iertata de instanta din Israel pentru ca a fraudat statul.

Cazul lui Bar Refaeli nu este unul foarte nou, supermodelul din Israel fiind acuzata de tara ei natala de evaziune fiscala inca din vremea cand era iubita lui Leonardo Di Caprio. Ajunsa la 35 de ani, Bar Refaeli si-a primit in sfarsit pedeapsa, tribunalul din Israel condamnand-o la noua luni de munca in folosul comunitatii, in vreme ce mama ei va petrece 16 luni in inchisoare. De asemenea, cele doua vor achita o amenda de 1,2 milioane de lire sterline, arata The Guardian.

Aceeasi sursa mentioneaza ca modelul israelian si mama sa au fost gasite vinovate de evaziune fiscala in valoare de aproape 8 milioane de lire sterline!