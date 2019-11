"Nu m-a vazut Militia!" Poveste incredibila a lui Tiriac: bolidul cu care a prins 250 km/ora in cateva secunde! "Nu avem interes sa raman fara carnetul pe care nu-l am!"

Ion Tiriac a povestit un moment incredibil petrecut in timp ce conducea pe traseul Snagov -Bucuresti.

Omul de afaceri, un adevarat colectionar de masini de epoca si bolizi de lux, a povestit cum a decurs prima sa experienta intr-o masina Tesla.



"Eu am facut o experienta acum un an, un an jumatate cu Tesla si am venit numai de la Snagov pana in oras. Este inspaimantatoare. Intr-o suta de metri aveam, nu m-a vazut Militia, aveam 250 km la ora si pe urma am franat-o, pentru ca n-am avut interesul sa raman fara carnet, pe care nu-l am, in orice caz", a povestit amuzat Ion Tiriac.