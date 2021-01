Nu e normala! O stie toata lumea si e fiica de mega-star, dar asta nu facuse pana acum. Lumea se inghesuie s-o vada

Lourdes Leon, fiica de 24 de ani a celebrei cantarete Madonna, a facut o miscare in premiera in mediul online, cu care si-a surprins fanii.

Fotomodel si actrita, Lourdes si-a dat seama ca popularitatea sa are de suferit din cauza prezentei reduse pe retelele de socializare, astfel ca a decis sa intre si ea in rand cu lumea, creandu-si o pagina de Instagram. Iar inaugurarea a fost una in stil mare, cu o fotografie sexy, in care fiica Madonnei face reclama unui brand de lenjerie intima.

"Nu sunt normala!", a fost mesajul pe care Lourdes a vrut sa-l transmita apoi printr-o alta fotografie. Decizia ei de a intra in lumea Instagramului a fost una inspirata, de vreme ce in numai 5 zile a reusit sa asune aproape 100.000 de admiratori ai contului.

Lourdes este fiica pe care Madonna (62 de ani) a facut-o cu actorul Carlos Leon, artista americana mai avand alti 5 copii, dintre care 4 sunt adoptati.