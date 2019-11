"Nu, asta NU se poate!" I-au trimis acasa cand au auzit ce nume vor sa-i puna copilului! Cum voiau parintii sa-l cheme pe copilul lor

S-au intors dezamagiti acasa de la biroul unde si-au declarat nou-nascutul.

Doi parinti din Islanda n-au putut sa-i puna micutului numele pe care si l-au dorit. In tara nordica, parintii trebuie sa aleaga dintr-o lista de nume preautorizate, altfel risca sa aiba parte de surprize la ghiseul unde isi declara copiii.



Au vrut sa-i spuna "Lucifer' baiatului, dar au trebuit sa se reorienteze rapid.

"Numele 'Lucifer' e unul dintre cele folosite pentru diavol, asa ca l-ar putea pune pe purtatorul sau in situatii dificile. De asemenea, literele care compun numele nu sunt toate in regula. In alfabetul islandez nu exista litera 'C'", au explicat autoritatile islandeze.

Pe lista de nume interzise in Islanda mai sunt Exra, Aryan si Sezar, pentru baieti, respectiv Ariel, Lady sau Zelda, in privinta fetelor.