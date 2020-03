Nepoata lui Steve Irwin incinge imaginatia urmaritorilor ei cu pozele pe care le pune pe Instagram.

Rebecca Lobie posteaza pe contul de Instagram doar poze in care apare aproape dezbracata. Femeia in varsta de 32 de ani si-a lasat cu gura cascata urmaritorii cu poza in bikini pe care a postat-o, care abia ii acoperea fundul.

Australianca are 115.000 de urmaritori pe Instagram, mii dintre ei ii lasa zilnic comentarii.

