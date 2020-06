Nu are cum sa treaca NEOBSERVATA! Aparitia INCENDIARA a modelului care i-a sucit mintile lui Neymar 

Katerina Safarova este un model de succes care face ravagii pe retelele de socializare.

Kat Safarova a devenit cunoscuta dupa participarea la "Temptation Island", insa a atras toate privirile atunci cand a fost vazuta in anturajul lui Neymar. S-a zvonit ca cei doi ar fi avut o relatie. Katerina a participat chiar la ziua de nastere a starului brazilian.

La doar 21 de ani, Kat isi innebuneste cei 800 000 de urmaritori cu postarile sale extrem de senzuale. Modelul rus a incins Instagramul cu ultima postare in care apare in costum de baie. Poza a strans 121 000 de aprecieri in doar o ora, iar printre cei care i-au dat like se afla si Neymar.