"Nu am sarutat un baiat de 6 luni! Vreau un IUBIT!" Suferinta dusa la extrem! Una dintre cele mai cautate actrite de filme pentru adulti a rabufnit: ce le cere fanilor

Una dintre cele mai cautate actrite de filme pentru adulti sufera de singuratate si a postat un mesaj trist pe contul de Instagram.

Riley Reid (29 de ani), una dintre cele mai renumite actrite de filme pentru adulti, nu duce o viata intima privata tocmai fericita.

Tanara se plange ca nu s-a mai sarutat cu un baiat in ultimele 6 luni si isi doreste extrem de tare o relatie si un baiat care sa o aprecieze.

"Nu am sarutat un baiat in ultimele 6 luni. De cand a inceput carantina am oprit filmarile si nu am avut niciun iubit, asa ca nu am intretinut relatii intime cu nimeni.

Incep sa ma lupt emotional pentru a ma intoarce la munca, pentru ca nu vreau ca urmatorul baiat pe care il sarut sa fie pentru job, vreau sa fie pentru mine. Vreau sa apreciez si sa-mi pese de urmatorul baiat pe care il sarut. Vreau ca el sa aprecieze si sa-i pese de mine. Asadar, eu sunt eu, nu sarut orice baietei, dar chiar mi-as fi dorit sa am unul pentru a-l saruta. Apreciaza aceasta postare daca m-ai saruta", a fost mesajul lui Riley.