Noul El Chapo se ascunde in PESTERA: recompensa 10 milioane dolari pentru cine il prinde. Ce avere are

Americanii il cauta pe omul care a preluat afacerea lui El Chapo.

Celebrul El Chapo a fost condamnat pe viata in SUA, insa mexicanii continua sa trimita droguri. In urma lui El Chapo a ramas El Mencho, cel despre care se spune ca are o avere de 1 miliard de dolari. Americanii au pus recompensa de 10 milioane de dolari pe capul lui El Mencho, iar acesta se ascunde in pesterile mexicane pentru a evita captura.

Inainte sa fie dat in urmarire, El Mencho traia in lux si avea un lant de 100 de restaurante japoneze, firma de constructii, ziare si magazine. El detinea chiar si un brand important de tequila ce mergea la export in Europa. Pana la arestarea lui El Chapo, El Mencho isi desfasura afacerile neobservat, insa totul s-a schimbat dupa arestarea lui Chapo.

El Mencho avea si o ferma in Mexic plina de animale exotice, dupa modelul idolului sau, Pablo Escobar.