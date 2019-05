Noroc incredibil pentru politisti. Au dat peste informatii despre seful Mafiei Siciliene care este o fantoma de 20 de ani

Messina Denaro este poreclit Diabolik.

Messina Denaro este omul care conduce Mafia Siciliana, dupa arestarile din ultimii ani. Acesta este unul dintre cei mai inteligenti mafioti din istorie, fiind cautat de politisti de peste 20 de ani.

Poreclit Diabolik, Denaro nu doar ca nu a fost prins, ci nici macar nu exista poze actuale cu el, ultima fiind de acum 20 de ani! Acesta s-a ascuns foarte bine insa a reusit sa isi pastreze influenta in cadrul organizatiei mafiote.

Recent, un caz ce face valva in Italia a adus informatii noi despre Messina Denaro. Un colonel din politie, care trebuia sa lucreze impotriva Mafiei, a fost arestat pentru complicitate cu Mafia Siciliana.

In inregistrarile facute pentru a-l aresta pe politist s-au gasit informatii incredibile despre Messina Denaro, ce mentionau inclusiv felul in care isi conducea afacerile din afara tarii. Informatiile sunt ca o gura de oxigen pentru anchetatori, care au extrem de putine informatii despre Mafia Siciliana, fiind una dintre mafiile in care patrund cel mai greu informatori.