Noi detalii despre situatia lui Costin Marculescu! Actorul ar fi avut probleme financiare, iar starea de sanatate i se inrautatise in ultimul timp

Costin Marculescu a fost gasit decedat in propria casa, miercuri seara, 10 iunie.

Actorul nu ar fi traversat cea mai buna perioada din punct de vedere financiar, iar in urma cu un an au aparut in presa informatii conform carora firma lui, intitulata 'Compania Artistica Costin Marculescu SRL', ar fi avut pierderi de aproximativ 20.000 de euro, conform ProSport.

"Din 1999, pana in 2005, agentia mea a avut cam 25.000 de absolventi. In mod normal trebuia sa fiu miliardar. Numai ca eu am dat intotdeauna cu zece maini la cei de langa mine.

Angajatii mei erau in jur de 150. Deci am dat ani de zile painea la 150 de oameni si la un grup de zeci mari artisti cu care am colaborat. Foarte multi, din ambele categorii, dupa ce cineva mi-a distrus agentia, nu mi-au mai dat niciun telefon. Ceea ce nici nu ma mira, de altfel.

In momentul in care mi-a fost distrusa agentia, eu in momentul acela am pierdut vila din Pipera, am pierdut masinile, am pierdut pamanturile, am pierdut banii, bijuteriile, mobila, aparatura. Toate erau in rate sau in leasing.

Peste toate astea am ramas si cu un frumos cadou de 100.000 datorii catre terte persoane sau catre stat. De 8 ani de zile, desi am aparut in peste 2.500 de emisiuni, de la show-uri de divertisment pana la emisiuni sociale, politice, de fotbal, mi-am dat seama acum ca toata lumea s-a folosit de mine", spunea Costin Marculesc, potrivit sursei citate.

Problemele financiare ar fi contribuit si la problemele de sanatate pe care le avea. Fosta iubita a actorului a dezvaluit, miercuri seara, ca afectiunile cardiace i-au dat mari dureri de cap lui Costin Marculescu in ultimii ani. Actorul ar fi chemat in dese randuri ambulanta.

De asemenea, acesta s-a prabusit chiar si la un meci de fotbal al echipei favorite si a fost internat de urgenta la spital.