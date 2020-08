Nicole Scherzinger si-a testat adrenalina in PARADISUL din Caraibe. Lectie de PADDLEBOARDING in BIKINI. Aparitie INCENDIARA a artistei americane

Cantareata de 42 de ani nu se mai satura de vacante in compania noului iubit Thom Evans, un fost rugbist din nationala Scotiei.

Desi s-au cuplat de numai jumatate de an, cei doi indragostiti sunt de nedespartit. Si nici n-are cum sa fie altfel, de vreme ce au plecat "singurei" intr-o escapada romantica de aproape doua luni, departe de ochii lumii, in insula Hawaii (locul de nastere al lui Nicole) si acum prin Insulele Caraibe, mai precis in Sfanta Lucia.

Solista trupei The Pussycat Dolls isi tine insa la curent fanii cu tot ce se intampla, iar postarile sale de pe Instagram sunt cu adevarat spectaculoase. Asa s-a intamplat si cu imaginile in care Nicole Scherzinger practica un sport destul de complicat, paddleboarding-ul, inconjurata de un peisaj idilic, cu apa turcoaz si cu muntele semet din apropiere. La fel de spectaculoasa a fost si tinuta sexy a americancei, intrun costum de baie extrem de provocator, de culoare roz.