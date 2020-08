Nicole Scherzinger joaca ALL IN in Hawaii! Dansul FENOMENAL cu care "devoratoarea de sportivi" l-a AMETIT pe iubitul rugbist

Cantareata americana de 42 de ani traieste o a doua tinerete alaturi de noul iubit Thom Evans.

Solista trupei "The Pussycat Dolls" e celebra pentru relatiile sale cu barbati de seama din lumea sportului, pe lista cuceririlor sale aflandu-se in trecut pilotul Lewis Hamilton si tenismenul Grigor Dimitrov. Nicole Scherzinger nu s-a oprit aici, de la inceputul acestui an iubindu-se cu Thom Evans (35 de ani), un fost jucator de rugby in nationala Scotiei, una dintre cele mai puternice din lume.

Dupa carantina fortata impusa de pandemie, cei doi se afla intr-o vacanta prelungita, in aceste zile ajungand in indepartata insula Hawaii, locul de nastere al frumoasei Nicole. Artista n-a ratat ocazia sa-si etaleze corpul de fotomodel, pagina sa de Instagram fiind plina de fotografii sexy din locatiile paradisiace in care se afla. "Iau totul all in", a scris ea intr-una dintre aceste postari, referindu-se la cunoscutul termen din poker.

Mai mult, filmata probabil chiar de iubitul Thom, Nicole a impartasit cu fanii un dans demential, in stilul "twerking", cu miscari provocatoare ale posteriorului, imbracata intr-o pereche de bikini de culoare neagra.