Niciun fotbalist n-ar vrea sa fie in acest top! 9 cei mai cunoscuti fotbalisti care au infundat puscaria

Viata de fotbalist nu este tot timpul tocmai perfecta. Mai atunci cand nu exista si disciplina.

Robinho este primul mare nume de pe aceasta lista. Acesta n-a petrecut inca nici macar o noapte in arest, dar acest lucru s-ar putea intampla curand mai ales dupa ce in 2017 a fost condamnat de catre italieni la 9 ani de inchisoare dupa implicarea intr-un scandal sexual.

Acesta a atacat decizia si evolueaza in acest moment in Turcia.

George Best

Este considerat de multi microbisti unul dintre cei mai tehnici fotbalisti din toate timpurile, dar putini stiu ca fostul fotbalist de la United a petrecut 3 luni dupa gratii pentru trafic de droguri si agresarea unui politist.

"Am facut ceva total gresit si a trebuit sa platesc pentru asta", spunea fotbalistul care si-a petrecut sarbatoriile de Craciun dupa gratii.

Troy Deeney

Vedeta lui Watford a petrecut 10 luni dupa gratii dupa ce a batut un student intr-un bar din Anglia. Acest lucru se intampla in 2012 inainte ca fotbalistul de 31 de ani sa debuteze in Premier League.

Rene Higuita

Portarul din Columbia devenit faimos pentru "lovitura scorpionului" a vazut mondialul din 94 de dupa gratii dupa ce a participat la un jaf organizat in tara sa natala.

Adam Johnson

A jucat de 12 ori pentru echipa nationala, dar in 2016 a fost condamnat la inchisoare pentru faptul ca a sarutat o minora si ar fi incercat sa intretina relatii sexuale cu ea. Acesta n-a mai jucat fotbal profesionist dupa iesirea din inchisoare.

Joey Barton

Pe vremea cand avea doar 25 de ani, Barton a fost condamnat la 10 luni de inchisoare dupa ce a batut un om in fata unui McDonald in jurul craciunului.

Jermain Pennant

Fostul star de la Liverpool si Arsenal a stat nu mai putin de 3 luni la inchisoare dupa ce a condus sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta a spus initial ca se numeste Ashley Cole, colegul sau de la Arsenal.

Tony Adams

Fostul star de la Arsenal a fost condamnat la 4 luni de inchisoare dupa ce a condus in repetate randuri sub influenta bauturilor alcoolice. In plus, acesta a recunoscut ca a jucat nu mai putin de 3 meciuri beat.

Duncan Ferguson

In 1995 acesta era condamnat la 3 luni de inchisoare dupa ce si-a lovit un rival. Fotbalistul se afla in timpul ispasirii unei pedepse primite cu suspendare, iar lovitura aplicata pe gazon a fost cireasa de pe tort. Amuzant este faptul ca fotbalistul n-a primit nici macar galben din partea arbitrului.