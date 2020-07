Nici Ronaldo, nici Neymar n-au avut succes la ea! Super-modelul care REFUZA toti fotbalistii. Lewis Hamilton e si el pe "lista neagra"!

Rusoaica Viktoria Odintcova a facut dezvaluiri picante despre barbatii celebri din lumea sportului care au incercat s-o cucereasca.

Senzuala bruneta de 26 de ani e una dintre nenumaratele dive ale Instagramului, cu sute de fotografii sexy care iti taie respiratia. Ca orice fotomodel de succes, Viki Odintcova n-a scapat de atentia sportivilor, in general, si a fotbalistilor, in special.

Astfel, ea s-a referit la zvonurile care au existat privind o presupusa idila cu starul din Formula 1, Lewis Hamilton. "Ne-am cunoscut la Barcelona, in urma cu trei sau patru ani, imediat dupa ce el s-a despartit de Nicole Scherzinger. Cu el am avut diverse tipuri de relatie. La inceput m-a curtat si era romantic. Apoi, totul s-a transformat in prietenie. Eu traiesc in Rusia, el in alta parte, suntem doar amici si ne trimitem mesaje de prietenie", a declarat Viktoria.

De asemenea, trecand la fotbalisti, Odintcova a fost "ochita" la un moment dat de Neymar si a avut ocazia de a-l cuceri pe Cristiano Ronaldo. "Pe Neymar il cunosc prin Lewis. Am vorbit de cateva ori cu el. Iar Ronaldo mi-a trimis un mesaj privat si m-a intrebat ce fac. Nu i-am raspuns", a precizat rusoaica. "Primesc deseori asemenea texte, de la fotbalisti din Europa. Nici nu-mi mai amintesc numele lor. Doar vad ca e un mesaj de la un fotbalist si il inchid, nici macar nu-l citesc", a completat Odintcova.