Nici nu zici ca are 48 de ani! Carmen Electra, intr-o forma de zile mari! Fotografia care i-a innebunit pe fani

Carmen Electra demonstreaza ca varsta este doar o cifra.

Vedeta in varsta de 48 de ani si-a innebunit din nou fanii de pe Instagram cu fotografia postata.

Starul din Baywatch s-a fotografiat la piscina in timp ce se bucura de soare si putand un custum de baie minuscul, care i-a scos formele in evidenta, spre deliciul barbatilor.

Carmen a intrat din nou in atentai publicului, dupa ce a aparut in documentarul de pe Netflix, The Last Dance, documentar care prezinta povestea echipei Chicago Bulls.

Fostul ei sot, Dennis Rodman, a facut parte din echipa fantastica alaturi de uriasul Michael Jordan.

Dennis era considerat "baiatul rau" al baschetului si a fost casatorit cu Carmen in perioada 1998-1999.