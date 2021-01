Nici ea nu intelege cum SE POATE! Dezvaluirile tinerei de 18 ani care a facut MILIONUL de euro in 2 luni. Ce meserie are

O adolescenta de 18 ani si-a relatat povestea de succes cu care a reusit sa faca o avere intr-un timp extrem de scurt.

Multi vor, dar putini reusesc sa faca bani gramada din activitatea de "influencer" aparuta in ultimii ani ca reactie la cresterea in importanta a retelelor de socializare. Una dintre aceste persoane este Katie Feeney, a carei performanta e cu adevarat impresionanta, ea strangand in decurs de numai doua luni peste 1 milion de euro.

Katie, care se afla inca pe bancile scolii, si-a crescut in timp popularitatea pe TikTok, acolo unde e urmarita de milioane de fani, dar lovitura financiara a dat-o pe Snapchat, mai exact pe platforma Spotlight, lansata in luna noiembrie 2020. E vorba despre o retea similara cu TikTok-ul care a platit-o pe Katie cu fabuloasa suma de 740.000 de lire sterline pentru videoclipurile sale amuzante postate in ultimele doua luni, cum a fost de exemplu un filmulet cu sora sa gatind o friptura de curcan de Ziua Recunostintei.

Intr-o declaratie pentru New York Times, tanara s-a declarat si ea surprinsa. "Cred ca imi va lua ceva timp sa procesez ce mi se intampla. Acum o sa pot merge la scoala la care vreau eu. Cred ca multi liceeni isi doresc sa faca bani in felul acesta", a spus Katie Feeney.