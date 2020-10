Nemaivazut! Un pui de catel a fost numit 'Fistic' dupa ce s-a nascut VERDE! Explicatia oamenilor de stiinta

Lui Cristian Mallocci nu i-a venit sa creada cand a vazut puii pe care catelusa sa i-a nascut. Din cei 8 catelusi, unul dintre ei s-a nascut cu blana verde.

Italianul a decis sa il numeasca 'Fistic' pe pui, iar poza a devenit virala pe internet dupa ce a fost publicata de Reuters.

Oamenii de stiinta au incercat sa gaseasca o explicatie pentru ciudatul fenomen. Ei cred ca puiul a intrat cu o specie de pigment verde din uterul mamei numita Biliverdina. Cu toate astea, medicii anunta ca blana isi va reveni la normal cu timpul.

Pistachio, a puppy who was born with green fur, feeds after his birth on the Italian island of Sardinia. More photos of the day: https://t.co/oaun98QvQs ???? Cristian Mallocci pic.twitter.com/nufyVUcm13