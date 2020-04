Ne protejeaza sau NU masca de COVID-19? Raspunsurile specialistilor din mai multe tari! Ce au spus si ce sfat ofera populatiei de pe tot globul

Specialistii au spus cand ar trebui sa purtam masca.

Pandemia coronavirusului a lovit puternic intreaga populatie si a creat isterie in randul multor tari. SUA, Spania si Italia sunt tarile cele mai afectate de acest virus, iar multa lume si-a pus intrebarea daca mastile ne ajuta sa ne protejam pentru a nu ne infecta cu COVID-19.

Organizatia Mondiala de Sanatate sustine ca mastile ar trebui purtate doar de cei infectati si de personalul medical. In schimb, in Asia, este recomandata purtarea acestora de catre oricine. Mastile care au filtru FFP2 sau FFP3, sunt cele care impiedica intrarea virusului in sistemul respirator, insa recomandat este ca acestea sa fie purtate de catre medicii care au grija de pacientii infectati cu coronavirus. Mai multi specialisti au vorbit pentru El Pais despre aceasta problema.

Vicepresedintele Crucii Rosie din China, a ramas scandalizat in momentul in care a fost in Italia pentru a evalua situatia.

"Transportul public inca functiona, oamenii erau pe strazi si inca se tineau petreceri si intalniri familiale. In plus in zona cea mai lovitua de virus, oamenii nu purtau masti", a spus Yang Huichuan, vicepresedinte al Crucii Rosii din China.

Directorul centrului de preventie a bolilor din China, sustine ca masca trebuie sa fie purtata de oricine, si este o greseala faptul ca nu s-a facut acest indemn in SUA si in statele europene.

"Marea eroare a statelor europene si a SUA este faptul ca nu-i indeamna pe oameni sa poarte masti. Ele pot impedica picaturile eliminate prin vorbire sa ajunga la ceilalati", a spus George Gao, director al centrului de preventie a bolilor din China.

Biologul Deborah Garcia Belo, a spus ca mastile sunt foarte eficiente pentru a stop virusul.

"Unde locuitorii sunt obisnuiti sa le poarte cand sunt bolnavi, e clar ca sunt eficiente. In tari din Europa, unde aproape nimeni nu le purta inainte poate provoca mai mult rau decat bine", a spus biologul Deborah Garcia Bello.

