Motivul pentru care s-a despartit de cea mai SEXY prezentatoare meteo ca sa se joace pe calculator: "Sunt fericit cu decizia mea" FOTO

Un gamer profesionist a decis sa se desparta de iubita ca sa se concentreze pe cariera sa.

Cunoscut pe numele de Douglas 'FaZe Censor' Martin in lumea jocului Call of Duty, tanarul american se cuplase anul trecut cu frumoasa mexicana Yanet Garcia, model, prezentatoare meteo si influencerita online. A fost desemnata cea mai sexy prezentatoare meteo intr-un top realizat anul trecut, dar asta nu nu l-a oprit pe Douglas sa se desparta de ea.

La finalul anului trecut a luat decizia de a intrerupe relatia pentru a se putea concentra pe cariera sa. "Parintii mei erau ingrijorati ca n-am sarutat nicio fata in perioada liceului. Pentru mine era mai important sa devin cel mai bun jucator de Call of Duty din lume, iar o asemenea sansa e foarte rara. Eu sunt fericit ca am luat aceasta decizie. Morala povestii: stabileste-ti prioritatile in cariera si lasa orice altceva pe plan secund. O sa se aseze toate si o sa fii fericit cu alegerea ta", a spus Douglas recent, dupa ce a castigat 50.000 de dolari la un concurs international de Call of Duty Black Ops.

"Ai lasat una din cele mai frumoase femei din lume in schimbul jocurilor video. Se numeste echilibru munca - viata personala si clar ai ales munca. O sa regreti intr-o zi", i-a comentat cineva.

Yanet Garcia nu va ramane mult timp singura. Are aproape 10 milioane de urmaritori pe Instagram si primeste zilnic mii de mesaje.

VEZI GALERIA FOTO