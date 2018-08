Motivul pentru care El Chapo NU poate fi executat de americani, desi ar fi comandat moartea a mii de oameni! Ce il scapa pe "seful cocainei"

El Chapo isi asteapta sentinta, insa e linistit. Americanii nu au voie sa il execute.

Procesul lui Joaquin Guzman, poreclit El Chapo, sau Piticul in traducere, sta sa inceapa. Acesta va fi judecat de o curte din USA, dupa ce a fost extradat in urma cu mai multi ani de Mexic, in baza unui acord facut de stat cu americanii.

Traficantul este cel mai mare si mai periculos din lume, controland o mare parte din piata de cocaina la nivel global.

El Chapo e acuzat ca a omorat mii de oameni, din care peste 18 personal, restul fiind ucisi de cartelul pe care il controleaza, arata probele acuzarii in procesul sau. In mod normal, orice persoana care omoara atatia oameni ar primi sentinta cu moartea in USA, in statele unde acest lucru e posibil.

Pe El Chapo il salveaza insa o clauza trecuta in contractul de extradare dintre Mexic si USA, care stipuleaza ca acesta nu poate fi executat de americani, indiferent de concluzia la care ajunge procesul ce se desfasoara.

Clauza este unica, traficantii extradati de Mexic nefiind un obiect de interes pentru urmasii aztecilor. De altfel, un traficant important a fost recent executat in Venezuela, insasi politia mexicana avand la activ mai multi traficanti de droguri executati in ultimii ani.