Motivul pentru care acest castel a fost vandut cu 1 dolar. Are un singur "defect"

Castelul costa mai putin decat un litru de benzina.

Principele Ernest de Hanovra a decis sa vanda castelul familiei regale cu doar 1 dolar si 13 centi. Pretul este unul simbolic, insa motivul este unul ce a surprins pe multa lume.

Familia regala nu are bani sa plateasca lucrarile de consolidare ce ii sunt necesare castelului, suma fiind una uluitoare, de 30 de milioane de euro minim, desi unele estimari duc pana la 60 de milioane de euro.

Castelul, care are peste 130 de camere, va fi transformat cel mai probabil in muzeu sau in hotel, urmand sa incaseze sume imense in viitor, ce vor acoperi in cativa ani banii care intra in consolidarea cladirii.