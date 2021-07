Momente incredibile in direct! Reporterul, aproape sa fie izbit in cap de un reflector in timpul transmisiei! Ce s-a intamplat

James Shaw se afla intr-o transmisiune in direct cu prezentatoarea BBC News, Sophie Raworth, cand reflectorul s-a dezechilibrat si cadea spre capul lui.

Barbatul a avut insa putere de reactie si a prins bara acestuia fix inainte sa il loveasca in cap, avand puterea sa zambeasca in continuare si sa isi continue buletinul de stiri ca un profesionist, ca si cand nimic nu s-ar i intamplat.

Ulterior, Shaw a repostat clipul si le-a multumit producatorilor ca au reusit sa surprinda in direct momentul: "Le multumesc lui Audrey si Norman pentru ca au surprins (tuse) momentul meu!"

La postare, reporterul a strans doar reactii pozitive.

The BBC really should weight those lights down. Poor James Shaw on @BBCNews nearly got wiped out! pic.twitter.com/subs3UxBfF