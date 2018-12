Momente de TEROARE la procesul lui El Chapo! Ce au descoperit intr-o masina suspecta, langa un brad de Craciun

Procurorii au vrut sa demonstreze cum facea cartelul Sinalo afaceri.

Juriul din cadrul procesului impotriva lui Joaquin "El Chapo" Guzman a avut parte de un soc din partea procurorilor. Acestia au adus un expert in arme de foc care a facut demonstratie cu arme AK-47 si cu un lansator de grenade! Inainte sa-l invite pe Max Kingery in sala, procurorii au dezvaluit ca au descoperit intr-un vehicul suspect in 2010, in urma obtinerii mandatului de perchezii, 40 de AK-47, 7 veste anti-glont, 80 de cutii cu cartusuri. Toate, langa un brad de Craciun!

A urmat apoi demonstratia, Kingery aratand juriului cat de simplu este sa transformi o arma semi-automata in una automata. Toate cele 40 de arme confiscate au fost aduse in sala de judecata. Unul dintre jurati a tipat atunci cand Kingery a apasat pe tragaci!

Procurorii au vrut sa intareasca marturiile celor care au povestit in cadrul procesului ca Guzman era inconjurat in permanenta de oameni inarmati cu AK-47 si avea la randul sau o arma, placata cu aur.

A fost ultima zi din acest an in procesul lui El Chapo, urmand ca de pe 3 ianuarie sa fie reluate audierile.