Modelul Playboy care facea SENZATIE la Cupa Mondiala din Rusia are planuri mari in actorie! Vrea sa joace intr-un film din seria James Bond | FOTO

Maria Liman este un cunoscut model Playboy.

Maria Liman (26 de ani) a devenit cunoscuta in toata lumea la Cupa Mondiala de fotbal din 2018, Rusia. Tanara a fost model Playboy, insa pentru viitor vrea sa se axeze doar pe actorie. Maria a jucat deja in mai multe seriale rusesti si spune ca si-ar dori sa filmeze intr-o zi in Marea Britane, unde este stabilita.

"Am fost model mai intai, dar apoi am primit un contract pentru a gazdui o emisiune Fashion TV. Acolo m-au observat producatorii si m-au chemat pentru auditii.

Pana acum am filmat doar in Rusia, mi-ar placea sa filmez intr-o zi in Marea Britanie. Este visul meu sa joc o fata Bond sau sa fac parte dintr-o serie precum 'Urzeala Tronurilor'", a dezvaluit tanara, potrivit Daily Star.