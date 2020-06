Miss Universe a SCANDALIZAT lumea cu ultimele comentarii despre haosul din Statele Unite! "Ati ales sa va nasteti ca persoane de culoare in America!"

Fosta castigatoare a Miss Universe a scandalizat lumea cu comentariile sale legate de subiectul mortii lui George Floyd.

Samantha Katie James, fosta castigatoare Miss Universe din Malaezia a starnit furie pe retelele de socializare cu ultimele comentarii legate de moartea lui George Floyd si protestele din Statele Unite ale Americii.

Fata de 25 ani le-a spus celor 160.000 de urmaritori ca protestele sunt "dovada ca 'albii' au castigat" si i-a numit pe cei implicati in ele "fiinte fraiere".

"Nu traiesc in America, nu are nicio legatura cu mine, insa pentru mine pare ca 'albii' au castigat. Daca esti furios, raspunzi cu furie si rautate. Asta inseamna ca are putere asupra ta. Ei au putere asupra ta.

Ati ales sa va nasteti ca persoana de culoare in America pentru un motiv. Pentru a invata o anumita lectie. Acceptati asta asa cum este, pana acum foametea si saracia inca exista.

Este inevitabil, cel mai bun lucru pe care il puteti face este sa ramaneti calmi, sa nu permiteti sa se distruga. Asta este responsabilitatea voastra", a spus Miss Universe pe Instagram.