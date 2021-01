MISCARE pe Marte! Specialistii au intrat in ALERTA. Ce se intampla ACUM pe PLANETA ROSIE

Cercetatorii planetei Marte au facut de curand o descoperire uluitoare, despre care se stia pana acum ca exista doar pe Pamant.

Un studiu bine documentat publicat in Geophysical Research Letters arata ca planeta noastra nu e singura din Univers care se bucura de efectul Chandler, acea miscare a polilor in care acestia se apropie si se departeaza constant in timpul rotatiei.

Daca in cazul Pamantului aceasta deviatie e de aproximativ 10 metri la fiecare 433 de zile, o deplasare similara se produce si pe Marte, insa este una mult mai redusa ca amploare, doar 10 centimetri intr-o perioada de 207 zile.

Originea acestui fenomen nu e cunoscuta in totalitate nici macar in cazul Pamantului, specialistii fiind de parere ca un rol important l-ar avea diferentele de presiune atmosferica. De asemenea, se crede ca oceanele pot influenta la randul lor oscilatia Chandler, insa in cazul Planetei Rosii acest argument pica.

Cercetatorii considera descoperirea de pe Marte una extrem de importanta, care va fi pusa in corelatie cu viitoarele actiuni ale omului pentru cunoasterea spatiului cosmic.