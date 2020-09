"Voi fi MILIONARA!" Si-a dat demisia de la birou si acum castiga 100.000 de euro pe luna! Ce schimbare radicala a facut

O tanara din Marea Britanie a decis sa isi schimbe cariera in acest an si spune ca a fost cea mai buna alegere din viata ei.

Olivia Blanco este o tanara din Marea Britanie care pana in urma cu putin timp avea un job normal cu un program de 5 zile pe saptamana.

In acest an, tanara a decis sa isi dea demisia de la munca si sa se inscrie pe platforma OnlyFans, iar in doar cateva luni a strans o suma impresionanta de bani.

Olivia castiga aproximativ 100.000 de euro pe luna si estimeaza ca in scurt timp va deveni milionara:

"Incepusem sa ma tem de ziua de luni dimineata. Am intarziat mereu la serviciu, iar slujba mea, care era una plictisitoare la birou in sectorul afacerilor, ma facea sa fiu deprimata tot timpul.

Acum voi fi milionara in scurt timp daca reusesc sa pastrez castigurile din ultiemele luni de aproximativ 100.000 de euro", a spus tanara, potrivit Daily Star.