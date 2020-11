Michael Jackson, lasat balta de doua dintre iubite! Dezvaluirile unui fost bodyguard al artistului: ce se intampla cand isi dadea pantalonii jos

Michael Jackson, una dintre cele mai mari vedete din istoria muzicii pop, a avut un stil de viata extrem de controversat.

Michael Jackson era supranumit "Regele Popului", insa cand venea vorba de partea intima, artistul nu statea la fel de bine.

Un fost bodyguard al lui Michael Jackson a dezvaluit ca abuzul de droguri pe care il facea cantaretul l-au adus in imposibilitatea de a mai putea face sex.

Matt Fides a dezvaluit chiar doua episoade in care starul a fost 'abandonat de doua dintre iubitele sale secrete' din cauza ca nu a putut intretine relatii intime cu ele.

Matt Fides era un maestru in artele martiale si a fost bodyguard-ul lui Michael Jackson pana la moartea artistului din 2009.

In 2012, Matt a dezvaluit pentru The Sun: "Devenise impotent dupa toti anii de abuz. Avea doua iubite. Una era membru al personalului din casa lui, iar cealalta era o tanara. Ambele relatii s-au destramat inainte ca el sa moara pentru ca nu mai putea intretine relatii intime. Nu era de mirare, avand in vedere cantitatea de medicamente pe care le lua. Si daca nu putea lua droguri, consuma alcool", a dezvaluit garda de corp a artistului.