Mica "Nadia" a pozat dezbracata! Gimnasta care a primit nota 10 a aparut in ESPN Body Issue. FOTO

Katelyn Ohashi a devenit faimoasa in toata lumea dupa ce exercitiul ei a primit nota 10 la o intrecere intre colegii din SUA.

Katelyn Ohashi, 22 de ani si 1.47 m, e vedeta in cea mai noua editie ESPN Body Issue, revista celebra unde sportivi faimosi pozeaza imbracati sumar sau chiar dezbracati complet. Katelyn a fost vedeta de anul acesta, dupa ce exercitiul ei de nota 10 a devenit viral in toata lumea si a strans peste 60 de milioane de vizualizari.



"Sunt mandra de corpul meu, de toate imperfectiunile lui, atat am de zis.", a spus Katelyn pentru TMZ.



