Mia Khalifa, LOVITA cu pucul in silicoane la un meci de hochei! E INCREDIBIL ce a urmat: "Trebuie sa ma operez"

Mia Khalifa, fosta vedeta XXX, a avut parte de un incident mai putin placut la un meci de hochei.

Aflata in tribune la un meci de hochei din campionatul nord-american, Mia Khalifa a fost lovita cu un puc direct in unul dintre sani.

Pucul a fost trimis cu o viteza de aproximativ 130 km/h, iar siliconul a cedat. Fosta actrita de filme pentru adulti are nevoie de operatie acum.

"Ma aflam in spatele geamului si am vazut pucul cum se izbeste de el si zboara peste, a venit direct in mine, m-a prins pe nepregatite.

Habar nu aveam ca se poate intampla asa ceva. M-am apucat de sani si nu imi venea sa le dau drumul, aveam impresia ca sangele curge peste tot. Macar am luat pucul acasa, e cel mai important suvenir pe care puteam sa-l iau.

E foarte greu, e cauciuc 100%, a venit cu 130 km/h. Acum sanul meu este dezumflat, trebuie sa-l operez si sa inlocuiesc siliconul", a spus Mia.