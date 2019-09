Metoda incredibila cu care acest batranel de 82 de ani a furat bijuterii de la oameni din casa!

Batranelul este de fapt un hot profesionist.

La ce te poti astepta de la un batranel de 82 de ani? Varsta nu reprezinta un motiv pentru care sa respecti o persoana, asa cum a demonstrat un barbat din Florida. Acesta a furat bijuterii in valoare de aproape jumatate de milion de dolari, chiar de la oameni din casa, scriu jurnalistii de la NY Times.

Barbatul a profitat de aspectul sau "docil" si a intrat in mai multe complexuri rezidentiale, de unde a sustras bani si diamante timp de mai multe saptamani.

Politia spune ca acesta intra in diferite complexuri si se facea ca se cunoaste cu lumea de acolo, chiar imprietenandu-se cu portarii si cu oamenii ce locuiau acolo, pentru a le castiga increderea.

Acesta afla cand familiile erau plecate in vacanta sau la serviciu si intra in case, fiind hot profesionist, cautat de politie de peste un deceniu. In cazul in care cineva il intreba ce cauta in acel complex, barbatul le spunea ca este confuz si ca a gresit locatia.

Pagubele se ridica la aproape jumatate de milion de dolari.