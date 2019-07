Messi, Suarez si Fabregas si-au dus sotiile pe un yacht in Ibiza. SUPER GALERIE FOTO

Messi, Suarez si Cesc Fabregas isi petrec vacanta impreuna la Ibiza.

Dupa ce a fost aproape de un mare scandal in club, Messi, Suarez si Fabregas au inchiriat un yacht si au iesit in larg la plimbare. Sotiile i-au insotit pe cei trei jucatori si au fost surprinse in costum de baie la bronzat. Messi, Suarez si Fabregas sunt inca in vacanta, dar din motive diferite. Messi si Suarez au fost prezenti la Copa America, in timp ce Fabregas si-a luat concediu prelungit de la Monaco.





