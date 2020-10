Mesajul lui Trump a fost STERS de Facebook! Milioane de oameni au fost revoltati. Ce a putut sa scrie presedintele Statelor Unite

Facebook a sters una din postarile lui Donald Trump in care vorbea despre covid.

Compania detinuta de Mark Zuckerberg a sters postarea presedintelui SUA, in care a scris ca noul coronavirus este mai putin periculos decat gripa de sezon. Potrivit BBC, Facebook a decis sa stearga postarea, deoarece incalca regula distribuirii de informatii false. In postarea respectiva, Trump spune ca gripa anuala omoara in fiecare an 100.000 de americani. Realitatea este alta, iar cifra este de 60.000 de morti intr-un singur an. Pana in acest moment COVID-19 a ucis aproximativ 210.000 de americani.

Presedintele SUA le-a transmis oamenilor luni ca nu au de ce sa se teama si ca nu trebuie ca virusul sa le controleze viata. Marti a facut o postare similara pe contul sau de Twitter. Reteau de socializare a intervenit lasand mesajul vizibil, dar marcandu-l ca mesaj care incalca regulile pentru raspandirea informatiilor inselatoare si potential daunatoare legate de Covid-19, noteaza BBC.

