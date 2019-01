Mesajele incredibile pe care El Chapo le-a trimis si sotiei, si amantei! Dezvaluirea facuta chiar acum

Procurorii au citit mesajele in timpul procesului.

Procesul impotriva lui Joaquin "El Chapo" Guzman a reinceput dupa o pauza de Sarbatori iar procurorii au scos la iveala faptul ca acuzatul se folosea de sotia lui, Emma Coronel, si de amanta sa, Agustina Cabanillas, pentru traficul de droguri!

Chapo s-a casatorit cu Coronel, fiica unui colonel al sau, in 2007 iar aceasta a nascut cele 2 fete gemene in august 2011. In cadrul procesului din New York, dupa analizarea telefonului lui Coronel, s-a dezvaluit cum erau trimise mesaje legate de traficul de droguri cu ajutorul codurilor.

El Chapo ii transmitea mesaje lui Coronel pe care aceasta trebuia sa i le transmita mai departe tatalui ei. Intr-unul dintre mesajele dintre cuplu, acestia vorbeau despre organizarea unei petreceri pentru fiicele lor care implineau ... 1 an si jumatate. "Kiki a noastra e neinfricata. O sa-i dau un Ak-47 ca sa poata sta cu mine" a fost unul dintre mesajele citite in fata judecatorului.

In altul, El Chapo i-a cerut lui Coronel sa ii cumpere aftershave si vopsea pentru mustata, mesaj trimis dupa ce Guzman a reusit sa fuga din resortul din Mexic unde se afla chiar inainte de un raid in urma caruia au fost capturati asociati ai sai.

Au fost dezvaluite si mesaje trimise de El Chapo amantei, Cabanillas, cea care ii spunea "iubire". Acestea aratau ca si Cabanillas era implicata in traficul de droguri. "Cum merg vanzarile" ii scria El Chapo in 2012. "Ca niste albinute harnice. Nonstop, dragoste" a fost raspunsul.

El Chapo a angajat in 2008 un IT-is, Christian Rodriguez, care sa-i creeze o metoda criptata de comunicare pe 50 pentru "telefoane speciale" si care sa-i permita sa monitorizeze apelurile, mesajele si locatiile GPS ale persoanelor care le foloseau. Conform dezvaluirilor facute, El Chapo devenise obsedat de verificarea comunicatiilor si il suna pe Rodriguez in fiecare zi. Insa FBI a reusit sa sparga criptarea dupa ce l-a recrutat pe Rodriguez in 2011. Acesta a fost platit cu 460.000 de dolari si mai poate primi pana la 5 milioane de dolari pentru informatii care ar duce la arestarea unui alt lider de cartel.

El Chapo, 61 de ani, a fost extradat in 2017 pentru a fi judecat pentru trafic de droguri.