McGregor, impresionat de romanul cu care s-a antrenat. "Este un bombardier de 90kg!" Ce a patit la antrenament

McGregor a povestit ce s-a intamplat la antrenament.

Conor McGregor se pregateste sa dea piept cu Khabib Nurmagomedov in acest weekend, in cel mai tare meci din istori la divizia usoara in MMA. Cei doi se bat pentru centura de campion in UFC, iar Conor a avut parte de ajutor la antrenamente pentru acest meci de la un roman.

Ion Pascu, poreclit "Bombardierul", se antreneaza la sala lui Conor din Dublin, si a ajuns in atentia presei din USA dupa ce a facut mai multe meciuri de pregatire cu McGregor la antrenament. Acesta din urma chiar a postat la un momentdat o poza cu Pascu, dandu-i tag pe pagina sa de Instagram.

Recent, Conor a fost la conferinta de presa de dinaintea meciului, iar fanii s-au speriat cand au vazut o rana destul de urata pe degetul irlandezului. Acesta a spus insa ca totul e ok, dar a povestit incidentul cu Pascu de la antrenament.

"I-am dat o lovitura foarte buna, insa (Pascu) nu purta protectie dentara asa ca mi-a intrat dintele lui in deget. Pascu e un luptator foarte bun, are 90 de kilograme si i se spune Bombardierul", a spus Conor la o emisiune radio.

La fel ca McGregor, si Pascu se pregateste de meci. Acesta lupta pe 12 octombrie in USA, in gala Bellator, cea mai tare promotie de MMA din lume alaturi de UFC.