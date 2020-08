Relatia lui e unul dintre subiectele momentului in lumea mondena!

Enrique Ponce, unul dintre cei mai cunoscuti matadori din Spania, si-a facut publica legatura cu Ana Soria, o tanara in varsta de doar 21 de ani. Ponce are 48! Studenta la Drept, Ana e incantata de relatia cu idolul coridelor. Au aparut chiar zvonuri ca perechea isi face planuri de nunta. Ponce e inca legat in acte de Paloma Cuevas, dar spera ca procesul de separare cu aceasta sa se incheie in septembrie.