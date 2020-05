Masca transparenta care se dezinfecteaza SINGURA si se incarca la USB! Inventia momentului poate rezolva problemele a milioane de romani

Firma Huami a creat o masca unica!

Pe timp de pandemie, inventia se poate dovedi extrem de utila pentru milioane de oameni. Masca imaginata de Huami, o firma specializata in wearables (obiecte de uz zilnic), este transparenta si se curata singura. Denumita Aeri, masca va avea mai multe filtre. Fiecare dintre acestea se va putea folosi pana la o luna si jumatate. Conectata la USB, masca se va autocurata in 10 minute datorita tehnologiei cu raze ultraviolete incorporate pe care au dezvoltat-o producatorii sai. Masca poate fi completata de achizitionarea unui mic ventilator, care va suplimenta cantitatea de oxigen. Pe langa toate avantajele prezentate, Aeri nu afecteaza dispozitivele cu recunoastere faciala, astfel ca poate fi purtata in permanenta de cel care o cumpara.

In acest moment nu sunt cunoscute nici data oficiala a lansarii produsului la scara larga, nici pretul la care va fi vandut.

Tweet coronavirus Citeste si: