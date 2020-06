Marilyn Monroe, indragostita pana peste cap de un roman! Povestea despre care nu s-a stiut nimic! Edward a avut o disparitie tragica! Ce s-a intamplat cu el

Marilyn Monroe a fost una dintre divele care au marcat secolul trecut.

Actrita a trait numai 36 de ani. Model, actrita si cantareata, Marilyn a fost una dintre cele mai dorite femei din epoca. Marilyn a fost casatorita de 3 ori si a aprins numeroase alte pasiuni printre barbatii celebri ai vremii.

Unul dintre barbatii care i-au marcat viata e Edward G. Robinson Jr. Si el actor, Edward Junior e fiul unui roman! Tatal sau a fost un nume mare al filmului de peste Ocean. Edward Senior s-a nascut la Bucuresti in 1893 si a plecat in Statele Unite alaturi de familia sa in 1904.

Edward Junior a avut mari probleme cu alcoolul si cu viata de noapte agitata. A jucat in doar 6 filme, dar a fost in permanenta in atentia presei tabloide. Edward Junior a trait 40 de ani. A murit din cauza unei crize cardiace in 1974, la numai 13 luni distanta de tatal sau.

Robinson Jr. a fost apropiat de Marilyn Monroe, cu care a ramas prieten si dupa ce s-au despartit. Robinson a fost folosit ca prototip pentru personajul Eddie G. in filmul Blonde (2001), un mini-serial despre viata lui Monroe bazat pe romanul scris de Joyce Carol Oates.

Edward Robinson Junior a fost arestat de mai multe ori pentru ca a condus sub influenta alcoolului. Consumul excesiv de alcool a fost si cauza care a dus la deteriorarea starii sale de sanatate inca din 1970, cu 4 ani inainte sa inceteze din viata. In 1958, la doar 25 de ani, Robinson si-a publicat autobiografia.