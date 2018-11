Mancarea preferata a celui mai notoriu traficant de droguri din lume. Dupa ce este "lesinat" El Chapo

Traficantul conduce un imperiu de 9 miliarde de dolari.

El Chapo Guzman este cel mai notoriu traficant din istorie. Acesta conduce un imperiu criminal de 9 miliarde de dolari, controland o mare parte din piata traficului de cocaina in USA.

Mexicanul este in inchisoare de mai multi ani in USA, acolo unde i-a inceput procesul, la New York, in timpul sedintelor aparand foarte multe informatii despre viata acestuia.

Ultima "descoperire" a jurnalistilor aflati la proces este despre preferintele culinare ale mexicanului. Traficantul, acuzat ca a omorat mii de persoane, este mort dupa mancarea chinezeasca! Aceasta este preferata sa, insa ii place de asemenea si carnea de curcan, nefiind un fan neaparat al mancarii mexicane.

El Chapo se afla in izolare in inchisoarea din USA, acolo unde primeste mancare ca toti ceilalti detinuti, neavand absolut niciun privilegiu desi are o avere de miliarde.