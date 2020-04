Mai poate sa joace fotbal dupa carantina? :) E una dintre cele mai ravnite sotii de fotbalisti si a incins internetul din balconul sau! Fanii nu s-au mai putut abtine si au asaltat-o cu mesaje

Sotia unui fotbalist din Italia a incins interntul.

Jovana Djordjevic, alintată „Lolita” este una dintre cele mai frumoase soții din lumea fotbalului mondial. Fotomodelul s-a remarcat prin pozele extrem de sexy postate pe rețelele de socializare. Aceasta este sotia fotbalistului Filip Djordjevic, care evolueaza in acest moment pentru Chievo Verona.

Fotomodelul in varsta de 27 de ani are peste 300 de mii de aprecieri pe retelele de socializare si nu ezita sa posteze poze in diferite ipostaze, iar fanii reactioneaza imediat la fotografiile acesteia. In ultima fotografie postata, Jovana Djordjevic apare la balconul locuintei sale intr-o tinuta care le-a aprins imaginatia fanilor.

