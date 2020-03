"Mai bine sa moara jumatate din populatie!" Declaratia SOCANTA a modelului Playboy care a starnit FURIA urmaritorilor

Declaratia revoltatoare a fost urmata de numeroase critici.

Modelul playboy Victoria Bonya a oferit o declartie socanta pe contul sau de Instagram. Aceasta crede ca daca ar muri jumatate din populatie in urma pandemiei de Covid-19, pamantul ar fi salvat.

"Imi pare rau, dar trebuie sa spun asta, e in interesul tuturor. Planeta noastra e ruinata. Pentru mine, e mai bine sa moara jumatate din populatie decat sa pierdem intreaga planeta. Eu sunt gata sa mor pentru a salva lumea", a spus Victoria.

Declaratia a starnit imedait reactii de furie din partea urmaritorilor, iar modelul playboy si-a sters postarea la scurt timp. "Spune ca ar fi mai bine daca jumatate dintre noi am muri, dar ea a plecat din Rusia in Franta pentru acolo exista tratamente mai eficiente", "Nu stiu daca ai vorbi asa in cazul in care o ruda de a ta ar muri din cauza virusului", au fost cateva dintre reactiile primite.

Ulterior, Victoria a revenit cu o postare pentru a explica ce a vrut sa spuna initial:

"Omenirea a devenit mai rea decat o lacusta care continua sa manace orice ii sta in cale si nu lasa in urma nimic viu. In ultimii 50 de ani, am omorat planeta intr-un fel in care nicio generatie nu a facut-o in mii de ani. O zdruncinare, precum coronavirusul, ar trebui sa fie benefica", a spus modelul.

