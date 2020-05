Madonna, incredibil de sexy la 61 de ani! Care e marea suferinta a artistei: "Au fost 8 luni de durere!"

Desi a trecut in al saptelea deceniu de viata, cea supranumita ”regina muzicii pop” refuza sa imbătraneasca din punct de vedere al aspectului fizic.

Totusi, Madonna se confrunta in ultima perioada cu cateva probleme medicale de ordin degenerativ care i-au produs multe neplaceri.

Sub pretextul unui tratament pe care il face la domiciliu, artista americana le-a aratat inca o data celor peste 15 milioane de fani de pe Instagram ca nu si-a pierdut nimic din latura sexy cu care ne-a obisnuit de-a lungul timpului. Astfel, total lipsita de inhibitii, ea s-a pozat intr-o costumatie sumara, o lenjerie intima dantelata care i-a pus in valoare feminitatea.

”In cele din urma am inceput tratamentul regenerativ pentru cartilajul lipsa. As sari daca as putea, dupa 8 luni de durere. Urati-mi noroc!”, a precizat Madonna in postarea respectiva.

Intr-adevar, in ultima jumatate de an, cantareata a suferit afectiuni la genunchi si la sold care au determinat-o sa-si anuleze o serie de concerte din turneul pe care il programase. Ca si cum n-a fost de-ajuns, Madonna a marturisit recent ca a fost una dintre victimele noului coronavirus care a pus stapanire pe intreaga planeta.

Tweet Madonna Citeste si: