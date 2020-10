"MA VOI INTOARCE!", in varianta reala. Arnold "TERMINATOR" Schwarzenegger a trecut peste a doua operatie la INIMA. Pozele cu care si-a linistit fanii

Celebrul actor de origine austriaca, in varsta de 73 de ani, a suferit o noua interventie chirurgicala pe cord.

Pentru a doua oara din 2018 incoace, Arnold Schwarzenegger a ajuns pe masa de operatie, depasind cu bine momentul critic, exact la fel cum s-a intamplat de atatea ori in seria de filme "Terminator". Cumnoscuta replica ""I'll be back" (Ma voi intoarce) a fost inlocuita acum cu un mesaj de pe patul de spital, postat pe retelele de socializare.

Thanks to the team at the Cleveland Clinic, I have a new aortic valve to go along with my new pulmonary valve from my last surgery. I feel fantastic and have already been walking the streets of Cleveland enjoying your amazing statues. Thank you to every doc and nurse on my team! pic.twitter.com/hmIbsEMHtA